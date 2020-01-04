Острава, Чехия, , 19:58 — REGNUM Молодежная национальная сборная России по хоккею переиграла команду Швеции в полуфинале и вышла в финал молодёжного чемпионата мира (МЧМ) 2020 года. Встреча, прошедшая 4 января на ледовой арене в чешской Остраве, завершилась в овертайме со счетом 5:4.

В составе победителей голевыми действиями отметились Иван Морозов (дубль), Александр Хованов и Егор Соколов (дубль). У команды Швеции шайбы забросили Виктор Сёдерстрём, Самуэль Фагемо, Расмус Сандин и Нильс Лундквист.

Отметим, что подопечные Валерия Брагина в финале хоккейного турнира сыграют с победителем матча сборная Канады — сборная Финляндии.

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