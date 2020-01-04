Монреаль, Канада, , 19:48 — REGNUM Согласно сообщениям официального сайта «Монреаль Канадиенс», 36-летний российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с канадским клубом.

Контракт имеет двухсторонний характер и рассчитан до конца текущего сезона, после чего игрок может стать неограниченно свободным агентом, если клуб не предложит ему новое соглашение. Зарплата Ковальчука в НХЛ составит около 700 тысяч долларов, в АХЛ — 70 тысяч.

Напомним, что россиянин начал этот сезон в составе «Лос-Анджелес Кингз», но уже в декабре клуб разорвал с ним контракт, ссылавшись на неудовлетворительную игру нападающего. Игрок стал неограниченно свободным агентом. К Ковальчуку сразу проявили интерес ряд российских клубов из КХЛ, из которых активнее всех был «Авангард», без стеснения приманивавший экс-игрока питерского «СКА» в стан своей команды. Однако, игрок не желает возвращаться на родину. Пойдя на сильное понижение зарплаты, он по-прежнему придерживается своей цели — взять Кубок Стэнли.

«Монреаль» на данный момент занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, на счету «Канадиенс» 42 очка в 41 матче. Отставание от восьмого места, которое даст по итогу регулярного чемпионата путевку в плей-офф, составляет шесть очков.

«Я рад, что он снова в обойме НХЛ, и думаю, что «Монреаль» с Ильей побьется за выход в плей-офф», — комментирует переход своего клиента агент Ковальчука Юрий Николаев.