Лозанна, Швейцария, , 18:14 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало в 2020 году Российскую Федерацию внести обязательный взнос в бюджет организации в размере $1,16 млн. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте WADA.

Этот размер взноса является максимальным для стран, расположенных в европейской части евразийского континента. Согласно представленным данным, аналогичные суммы должны будут заплатить в бюджет агентства Германия, Италия, Франция и Великобритания.

Отмечается, что самый большой размер взноса среди стран мира установлен для Японии — $1,5 млн.

Напомним, 9 декабря 2019 года в WADA было принято решение об отстранении на четыре года российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх. В ответ на это решение Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в конце декабря прошлого года направило в WADA уведомление о несогласии с санкциями, также РУСАДА направило жалобу в Спортивный арбитражный суд.

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