4 января 2020 | Время чтения 2 мин

Наглость недругов России, похоже, не знает предела. Как иначе можно расценить выставление руководством ВАДА к оплате обязательного взноса в бюджет этой организации за 2020 год в размере 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. То есть мы вас «отстраняем», а вы должны смиренно согласиться с «наказанием» и с поклоном принести в кубышку ВАДА миллион долларов. Видимо, на оплату «труда» тех, кто нас «отстраняет».

Анатолий Кошкин, , 17:46 — REGNUM Объявление исполкомом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) о решении отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские и Параолимпийские игры, следует рассматривать как политически мотивированное. Это ничто иное, как распространение экономических и иных санкций коллективного Запада и на спорт, который, как раньше считалось, якобы «вне политики». О том, что это отнюдь не спонтанное решение, лично для меня явились состоявшиеся разговоры в Японии во время очередного посещения этой страны в октябре прошлого года. Меня тогда еще насторожили сетования на то, что-де без российской команды Токийская олимпиада «многое потеряет». При этом давалось понять, что России лучше сотрудничать с западными специалистами и, покаявшись, признать обвинения в употреблении российскими спортсменами допинга. Однако конкретного предупреждения о готовящихся санкциях не поступало.

Белый флаг олимпийской капитуляции России

Честно говоря, я, хотя и поддерживаю обращение в Спортивный арбитражный суд с требованием пересмотреть решение исполкома ВАДА, почти не верю в положительное для России решение этого суда. О том, что все давно обсуждено и согласовано, в том числе и касательно вердикта суда, свидетельствует единогласное решение ВАДА о поголовном отлучении российских спортсменов от соревнований мирового уровня, включая Токийскую олимпиаду. Максимум, что может сделать суд «для России», это оскорбляющее нашу страну «разрешение» атлетам участвовать в Олимпиаде 2020 в качестве не представляющих никого «нейтральных спортсменов» с капитулянтским белым флагом без права исполнения гимна России в случае победы в соревнованиях.

Можно только удивляться позиции тех российских политиков и чиновников, которые соглашаются с таким унижением России, остающейся, что бы кто что ни утверждал, великой державой. В том числе великой спортивной державой. Ведь именно этого и добиваются западные «наши коллеги и партнеры», для которых низвержение России с пьедестала великой державы является одной из важных целей и задач разворачивающейся на наших глазах информационно-психологической войны. Не будет преувеличением сказать, что развенчание России как спортивной державы стоит в одном ряду с замыслами западных держав дискредитировать и опорочить Победу нашего народа в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне в целом.

При этом наглость недругов России, похоже, не знает предела. Как иначе можно расценить выставление руководством ВАДА к оплате обязательного взноса в бюджет этой организации за 2020 год в размере 1 миллион 15 тысяч 977 долларов. То есть мы вас «отстраняем», а вы должны смиренно согласиться с «наказанием» и с поклоном принести в кубышку ВАДА миллион долларов. Видимо, на оплату «труда» тех, кто нас «отстраняет».

Не веря в правильную реакцию российских властей, уже однажды согласившихся с позором выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане под белым флагом и без гимна, русские люди так комментируют требование ВАДА российских денег:

«Какие взносы? Раз отстранили на 4 года — 4 года и не будет взносов!

4 января, 12:53

Всё заплатим и извинимся. Впрочем, как всегда.

4 января, 12:46

Я же подтверждаю свою позицию, высказанную в комментарии в ИА REGNUM 24 февраля 2018 году «Никакие спортивные успехи на Олимпиаде не затмят оскорбления России».