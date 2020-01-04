Рим, , 16:32 — REGNUM Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Победителем гонки стал Йоханнес Клебо (Новрегия), он преодолел дистанцию за 3 минуты 3,78 секунды, Устюгов проиграл победителю 0,7 секунды. Третье место занял российский лыжник Александр Большунов (+1,33 секунды).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лыжник Андрей Большунов стал первым на дистанции 15 км классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски», прошедшей в итальянской Тоблахе. Второе место занял Сергей Устюгов (+13,7 секунды).

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