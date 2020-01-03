Рим, , 18:36 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 км классическим стилем в рамках проводимого в итальянском Валь-ди-Фьемме этапа «Тур де Ски».

Победительницей гонки стала норвежская спортсменка Астрид Якобсен, которая преодолела дистанцию за 29 минут 7,9 секунды, второе место заняла Эбба Андерссон из Швеции (+0,4 сек).

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Третье место заняла Катарина Хенниг из Германии (+1,0 сек). Непряева финишировала с отставанием 15,5 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в гонке преследования на дистанции 10 км классическим стилем, проходившей в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

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