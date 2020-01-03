Тршинец, , 10:35 — REGNUM «Молодёжка» Финляндии сенсационно отправила домой одних из фаворитов чемпионата мира.

2 января в чешском городе Тршинец состоялся четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира между сборными Финляндии и США. Встреча прошла при четырёх с половиной тысячах зрителях «ВЕРК Арены» и завершилась победой сборной Финляндии с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный гол, который позволил сборной Финляндии выбить с турнира одного из его главных фаворитов, случился в первой половине заключительного периода. Подопечные Скотта Санделина большую часть второго периода комфортно чувствовали себя на чужой половине льда, регулярно напрягая финского вратаря Юстуса Аннунена точными бросками в створ ворот. Но в первые минуты третьего тайма все поменялось. Финны заполучили численное преимущество, которое успешно реализовал 19-летний нападающий Йоонас Оден, открыв счёт встречи — 1:0. Он забросил свою третью шайбу на турнире и набрал шестой результативный балл, являясь одним из лучших бомбардиров молодежного мирового первенства.

Таким образом, вопреки своей неудовлетворительной игре на групповом этапе, в котором подопечные Юсси Ахокаса уступили сборным Канады и Швейцарии, сборная Финляндии в четвертьфинале плей-офф смогла одолеть потенциальных победителей турнира и попасть в следующую стадию. Полуфиналы состоятся 4 января. Соперником «суоми» в рамках полуфинала станет сборная Канады.