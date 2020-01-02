Красноярск, , 20:59 — REGNUM Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею внес коррективы в игру команды в матче со сборной Швейцарией ¼ финала чемпионата мира, что позволило уменьшить количество удалений российских игроков. Об этом 2 января сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Он отметил, что подобного рода игры на вылет очень нервные, так как решается судьба команды и ее дальнейшего участия в чемпионате.

«Всё равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была», — цитирует ТАСС слова Третьяка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал первенства.

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