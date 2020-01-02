Тршинец, , 18:36 — REGNUM Сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею со счетом 3:1, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал первенства. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матч прошел с игровым преимуществом российской сборной. Счет открыл в начале второго периода Дмитрий Воронков, затем последовала ответная шайба швейцарской команды, которую забил Гаэтан Жобен. Однако, до конца второго периода дважды забили соперникам Александр Хованов и Воронков.

Лучшим игроком матча стал вратарь российской сборной Ярослав Аскаров, которому удалось отразить 14 из 15 бросков по своим воротам.

Напомним, сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз, на которых российские команды одерживали 15 побед, а два матча завершились вничью. Молодежная сборная России в девятый раз за десять лет вошла в четверку сильнейших. Соперники российской команды в полуфинале определятся после всех матчей четвертьфинала.

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