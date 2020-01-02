Ньон, Швейцария, , 16:03 — REGNUM Четыре игрока, выступающие в Российской Премьер-лиге, попали в список 50 лучших молодых футболистов (не старше 21 года) 2019 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 2 января сообщает пресс-служба организации.

В данный список вошли 17-летний российский защитник московского ЦСКА Вадим Карпов, его 20-летний исландский коллега по клубу полузащитник Арнор Сигурдссон, 18-летний грузинский полузащитник казанского клуба «Рубин» Зурико Давиташви и 20-летний российский полузащитник команды «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов.

Помимо названных российских футболистов в данный список вошли такие игроки как 18-летний нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, 20-летний полузащитник лондонского «Челси» Рис Джеймс и хавбек «Барселоны» Ансу Фати.