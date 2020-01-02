Милан, Италия, , 16:02 — REGNUM Шведский нападающий футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прибыл в Италию, чтобы заключить контракт с командой «Милан». Об этом 2 января сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, самолет с 38-летним футболистом приземлился в миланском аэропорту в 13:30 мск.

После этого игрок поехал в клинику «Ла Мадоннина» для прохождения медосмотра, а после этого направится в офис «Милана» для подписания контракта.

Отметим, ранее стало известно, что соглашение форварда будет рассчитано до июня 2020 года и будет продлено автоматически, если он проведет 50% матчей или более.