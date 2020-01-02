Острава, Чехия, , 14:58 — REGNUM Молодёжная сборная Германии по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом национальной команде Казахстана в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2020 года за право выступления на МЧМ-2021.

Игра прошла на льду «Остравар-Арены» в Остраве и закончилась в пользу сборной Германии со счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились Лукас Райхель (22-я минута), Луис Бруне (32-я), Джон Петерка (42-я) и Доминик Бокк (52-я при игре 5×3).

Голкипер немецкой команды Хендрих Хане провёл матч на ноль.

По итогам матча счёт в серии до двух побед стал 1−0 в пользу сборной Германии, следующий матч между сборными Германии и Казахстана состоится 4 января.