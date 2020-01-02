Казань, , 14:43 — REGNUM Казанский футбольный клуб «Рубин» заключил контракт с крайним защитником московской команды «Торпедо» Ильёй Самошниковым. Об этом 2 января сообщается на официальном сайте казанского клуба.

О сроках заключенного соглашения и других его подробностях не сообщается, также уточняется, что футболист может играть на обоих флангах полузащиты.

Отметим, Илья Самошников играл в составе таких клубов, как «Велес» и «Арарат», а сезон 2018/19 провел в ярославском «Шиннике». С июля 2019 года играл в московском «Торпедо» и в 22 матчах в Футбольной национальной лиги (ФНЛ) отметился одним голом и пятью голевыми передачами.