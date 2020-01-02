Оренбург, , 14:42 — REGNUM Экс-защитник футбольного алма-атинского клуба «Кайрат» Исламбек Куат перешёл в состав команды «Оренбург». Об этом 2 января сообщает пресс-служба команды на своей официальной странице в соцсети Twitter.

«Полузащитник Исламбек Куат заключил контракт с ФК «Оренбург», — говорится в сообщении. Другие подробности заключенного между командой и 26-летним футболистом соглашения не сообщаются.

Отметим, Исламбек Куат в минувшем сезоне сыграл за «Кайрат» в 26 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Также он принял участие в восьми матчах за сборную Казахстана на отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и отметился в них голом и результативной передачей.