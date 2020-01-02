Лондон, , 14:45 — REGNUM Бельгийский защитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Спур» Ян Вертонген попал в сферу интересов сразу двух клубов. Об этом 2 января сообщает The Telegraph.

По данным источника, 32-летним футболистом интересуется клуб «Наполи», который уже неудачно пытался приобрести его нынешним летом и готов снова предложить игроку контракт уже в нынешнем январе.

Также футболистом интересуется амстердамский «Аякс», в котором Вертонген уже играл семь лет назад.

Отметим, действие текущего контракта футболиста закончится нынешним летом и в настоящее время футболист уже может говорить с представителями клубов о предварительных контрактах на новый сезон.