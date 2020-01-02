Тршинец, , 14:44 — REGNUM Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею обнародовал сочетания звеньев на матч со Швейцарией в четвертьфинале молодежного чемпионата мира, проходящего в Чехии.

Ворота сборной России с первых минут будет защищать Ярослав Аскаров.

Первое звено: Денисенко (К) — Хованов — Соколов; Романов — Галенюк.

Второе звено: Дорофеев — Морозов — Александров; Пыленков — Замула.

Третье звено: Марченко — Воронков — Подколзин; Мисюль — Журавлев.

Четвертое звено: Ртищев — Круглов — Соркин/Грошев; Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в стартовом составе молодежной сборной России на четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира место в воротах займет Ярослав Аскаров.