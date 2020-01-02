Тршинец, , 14:44 — REGNUM Голкипер Ярослав Аскаров начнёт матч в воротах молодёжной сборной России по хоккею в матче четвертьфинала со сборной командой Швейцарии. Об этом 2 января сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

При этом в матче со сборной Чехии на старте турнира Аскаров пропустил четыре шайбы (3:4 в пользу Чехии) и был заменён на Амира Мифтахова перед третьим периодом. Последний провёл победные для российской сборной матчи со сборными Канады (6:0) и Германии (6:1), и был заменён на Аскарова в матче со сборной США, где пропустил три шайбы (1:3 в пользу США).

Отметим, игра между сборными России и Швейцарии состоится 2 января и начнется в 14:30 мск в чешском Тршинце.