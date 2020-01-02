Мадрид, , 14:43 — REGNUM Бразильский защитник Марсело и полузащитник Лукас Васкес футбольного мадридского клуба «Реал» прошли восстановительный период после травм и смогут принять участие в матче за Суперкубок Испании с командой «Валенсия». Об этом 2 января сообщает Marca.

Также известно, что оба они уже провели тренировку в основной группе команды. При этом отмечается, что игроки вряд ли примут участие в ближайшем туре испанской Примеры, который состоится 4 января, так как главный тренер команды Зинедин Зидан не намерен торопиться в данном вопросе.

Отметим, матч полуфинала Суперкубка Испании между командами «Реал» и «Валенсия» состоится 8 января в Саудовской Аравии, во втором полуфинале там же встретятся Барселона» и мадридский «Атлетико».