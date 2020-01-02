Пекин, , 13:49 — REGNUM Китайская футбольная ассоциация (CFA) утвердила в качестве нового главного тренера национальной сборной страны по футболу Ли Те. Об этом 2 января сообщает пресс-служба CFA.

При этом Ли Те уже ведёт работу со сборной Китая по футболу после отставки с этого поста Марчелло Липпи в ноябре прошедшего года.

Отметим, Ли Те во время своей игровой карьеры играл в командах английской Преьмер-лиги «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Также сыграл в 92 матчах за сборную Китая, в которых забил 6 голов.