Пекин, , 12:23 — REGNUM Пекинский футбольный клуб «Бэйцзин Гоань» не станет приобретать в свой состав бразильского полузащитника московской команды «Спартак» Фернадо, играющего в китайской команде на правах аренды. Об этом 2 января сообщает портал Transfermarkt.ru.

По данным источника, пекинская команда не намерена воспользоваться опцией выкупа арендованного футболиста в свой состав за €9,6 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Фернандо сыграл за «Бэйцзин Гоань» в семи мачтах китайского футбольного чемпионата и отметился них одним голом и одной результативной передачей.