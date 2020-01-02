Киев, , 11:17 — REGNUM Новым временно поверенным в делах США на Украине назначена Кристина Квит. Об этом 2 января сообщает пресс-служба американского посольства в Киеве.

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.

Отметим, на этом посту Кристина Квит, ранее бывшая заместителем главы американской миссии на Украине, сменила Уильяма Тейлора, который летом сменил в качестве нового посла США на Украине Мари Йованович.