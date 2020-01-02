Москва, , 10:50 — REGNUM Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Рон Бейкер рассказал, как он в России впервые в жизни сыграл роль Деда Мороза.

«Я прежде никогда в жизни не наряжался Дедом Морозом, как его называют в России, и не изображал его. Это было интересно, мне очень понравилось», — заявил игрок в интервью РИА Новости.

Также он рассказал, что роль русского Санты его попросил исполнить коллега по клубу — лёгкий форвард Уилл Клайберн, который купил ему для этого костюм.

«А как понравилось детям! Двухлетний сын Уилла сначала испугался, но мы быстро это исправили, хо-хо-хо», — рассказал Бейкер.

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