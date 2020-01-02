Даллас, США, , 10:13 — REGNUM Российский форвард хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов дал свой комментарий о матче «Зимней классики» с командой «Нэшвилл Предаторз». Его слова 2 января приводит официальный сайт НХЛ (русскоязычная версия).

«Всё прошло удачно, я думаю, болельщики получили положительные эмоции, здорово играть в таких условиях, побольше бы таких игр», — заявил Радулов.

Также он рассказал, что в команде знали, что все билеты на матч распроданы, однако до конца в это не верилось, и погода в последнее время часто менялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.