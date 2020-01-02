Лос-Анджелес, США, , 10:03 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 117:107 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший в матче впечатляющий трипл-дабл с 31 очком, 13 подборами и 12 результативными передачами. Его одноклубник Энтони Дэвис оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 12 подборами.

У «Санз» самым результативным оказался защитник Девин Букер, набравший в игре 32 очка. Ещё 26 очков «Финиксу» принёс лёгкий форвард Келли Убре.

Отметим, эта победа стала для «Лейкерс» третьей подряд в шести последних играх текущего сезона НБА. Для «Финикса» данное поражение стало пятым за последние семь матчей.