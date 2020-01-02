Торонто, Канада, , 10:05 — REGNUM Матч регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» в рамках «Зимней классики» лиги стал вторым по посещаемости за всю историю НХЛ. Об этом 2 января сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в соцсети Twitter.

По данным пресс-службы, все билеты на матч были проданы и на нем присутствовали 85 630 зрителей, что является вторым показателем по посещаемости игр за всю историю НХЛ.

При этом рекорд посещаемости матчей лиги, был установлен в матче «Зимней классики» 2014 года, когда на игру между клубами «Торонто Мэйпл Лифз» и «Детройт Ред Уингз» (3:2 Б), проходившую на футбольном поле стадиона Мичиганского университета, пришёл 105 491 зритель.