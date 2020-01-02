Торонто, Канада, , 10:15 — REGNUM Генеральный менеджер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифз» Кайл Дубас оказывал российскому форварду клуба Илье Михееву, после полученного им в матче команды пореза руки, большую поддержку. Об этом 2 января рассказал агент хоккеиста Дэн Мильштейн, его комментарий приводит телеканал Sportsnet.

«Кайл (Дубас) вышел за рамки своих обязанностей, проведя несколько дней в больнице. Он покупал одежду и другие личные вещи для Михеева», — рассказал Мильштейн.

Также он отметил, что такая поддержка и демонстрация заботы — это гораздо важнее, нежели деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря российский форвард «Торонто» Илья Михеев получил порез руки в третьем периоде матча с командой «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 в пользу «Торонто»), в котором он отметился забитым голом.