Торонто, Канада, , 10:17 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла подвергнут лигой штрафу в размере $20 тысяч за свои комментарии, данные им после матча регулярного чемпионата его с участием его подопечных с командой «Чикаго Блекхоукс» (2:3 Б в пользу «Чикаго»). Об этом 2 января сообщается на официальном сайте НХЛ.

После матча, состоявшегося 30 декабря, Торторелла жестко раскритиковал работу главных арбитров матча. По его мнению, гол защитника «Коламбуса» Зака Веренски в овертайме, забитый им через 0,2 секунды после финальной сирены, из-за неправильного определения арбитрами точного времени матча привел к серии послематчевых буллитов и проигрышу «Коламбуса».

Также сообщается, что, если главный тренер «Коламбуса» ещё раз позволит себе такие действия до 29 апреля 2020 года, он получит дополнительный штраф в размере $25 тысяч.