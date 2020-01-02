Лас-Вегас, США, , 09:40 — REGNUM Тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Джон Кавана поделился своими впечатлениями о подготовке его подопечного к поединку с представителем США Дональдом Серроне, который пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он написал об этом 2 января на своей странице в соцсети Twitter.

«1 января прошли последние жесткие спарринги перед поездкой в Лас-Вегас. Честно говоря, это лучший Конор, которого я видел», — написал Кавана

Также он отметил, что полгода назад не был уверен в том, что Макгрегор может провести такой бой и пообещал зрителям поединка настоящее удовольствие от него.

Отметим, поединок Макгрегора и Серроне на турнире UFC 246состоится 19 января, в настоящее время в активе 31-летнего ирландца 21 победа и четыре поражения в ММА.