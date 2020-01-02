Миннеаполис, США, , 09:15 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уйалд» примет участие в матче «Зимней классики» лиги, который пройдет на открытом воздухе в Индианаполисе. Об этом 2 января сообщает пресс-служба лиги.

Игра пройдет на поле открытого бейсбольного стадиона «Target Field» в Миннеаполисе, соперник «Миннесоты» станет известен позднее.

«Матчи «Зимней классики» — это возвращение хоккея к его истокам, нет лучшего места для проведения такого события, чем в Миннесоте. «Миннесота» и ее болельщики с нетерпением ожидали возможности принять матч «Зимней классики». Мы очень рады предоставить им эту возможность», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:2.