Ростов-на-Дону, , 08:28 — REGNUM Бывший исландский защитник футбольного клуба «Ростов» Рагнар Сигурдссон, ранее покинувший ростовскую команду, может перейти в одну из команд Греции. Об этом 2 января сообщает Sporx.

По данным источника, 33-летний футболист может продолжить вою игровую карьеру в клубе «Трабзонспор» из Трабзона.

Отметим, Рагнар Сигурдссон стал игроком «Ростова» в январе 2018 года и за это время провел в составе команды 53 матча и не отметился в них никакими результативными действиями.