Торонто, Канада, , 08:27 — REGNUM Имена трех лучших российских хоккеистов д североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) декабря 2019 года определила русскоязычная версия официального сайта лиги.

Первой звездой среди русских игроков НХЛ признан Артемий Панарин, который, набрав 22 (10 шайб + 12 результативных передач) очка, ста не только лучшим бомбардиров среди российских игроков, но и во всей лиге. До этого игрок также становился лучшим из российских хоккеистов в ноябре 2019 года.

Второй звездой среди российских игроков признали нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который набрал 16 (5 шайб + 11 результативных передач) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Третьей звездой декабря среди российских игроков НХЛ признан голкипер команды «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов, который провел 11 матчей регулярного чемпионата в декабре и победил в семи из них, отразив 259 из 281 бросков по своим воротам, при показателе надежности: 92,2% отраженных бросков и 2,34 в среднем пропущенных гола за матч.