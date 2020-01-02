Нью-Йорк, США, , 08:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» разгромил баскетболистов «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 117:93 в пользу хозяев.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Блэйзерс» Кармело Энтони, который набрал 26 очков в игре.

У «Никс» самым результативным оказался форвард Джулиус Рэндл, оформивший в матче дабл-дабл с 22 очками и 12 подборами. Ещё 22 очка принёс «Нью-Йорку» центровой Митчелл Робинсон.

Отметим, это третья подряд победа «Никс» в последних четырех матчах текущего сезона НБА. Для «Портленда» данное поражение стало пятым подряд.