Тршинец, , 08:03 — REGNUM Молодежная хоккейная сборная России (игроки на старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.

Игра состоится на льду «Верк-Арены» в чешском городе Тршинец позднее 2 января и начнется в 14:30 мск.

Напомним, ранее, на групповом этапе, сборная России проиграла команде Чехии (3:4) и сборной США (1:3), а также разгромила сборные Канады (6:0) и Германии (6:1). Игра между Россией и Швейцарией пройдет в Тршинце, так как швейцарские хоккеисты проводили здесь игры группового этапа, а российская сборная заняла третьем место в группе и по правилам турнира должна проводить четвертьфинальные матчи в других городах.