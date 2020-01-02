Париж, , 08:03 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба из-за травмы не примет участия в матчах команды в течение нескольких недель.

«Поль попал в лазарет из-за травмы голеностопа, мы точно не увидим его на поле в течение нескольких недель», — проводит Goal.com слова главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера по поводу травмы 26-летнего футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января агент французского полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы Мино Райола обрушился с критикой на руководство нынешней команды своего подопечного.