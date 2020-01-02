Милуоки, США, , 07:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 106:104 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи оказался греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 32 очками и 17 результативными передачами.

У «Миннесоты» самым результативным стал разыгрывающий Шабазз Напьер, который набрал 22 очка за игру.

Отметим, это четвертая подряд победа «Милуоки» в последних пяти матчах регулярного сезона НБА. Для «Миннесоты» это поражение стало пятым в последних семи играх.