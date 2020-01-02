Братислава, , 07:43 — REGNUM Женская хоккейная российская сборная уступила команде США в полуфинальном матче чемпионата мира (ЧМ) по хоккею среди игроков не старше 18 лет.

Игра, проходившая в Братиславе, закончилась со счетом 0:3 в пользу американской команды.

В составе сборной США шайбами отличились Линди Лобделл (8-я минута), Лэйси Эден (11) и Эмма Джентри (23).

При этом ранее женская сборная России уже играла с американками на групповом этапе и также тогда потерпели поражение со счетом 0:1.

Отметим, в матче за третьем место сборная России позднее 2 января сыграет с женской командой Финляндии по хоккею.