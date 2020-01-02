Мадрид, , 07:42 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» заинтересовался младшим братом нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Килтана Мбаппе — Итаном. Об этом 2 января сообщает AS.

По данным источника, руководство мадридского клуба находится под впечатлением от игры 13-летнего футболиста, которую оно наблюдало на одном из международных турниров, где Итан играл в составе «ПСЖ» со своими ровесниками.

Отметим, форвард Килиан Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 106 матчей и отметился в них 78 голами. Также он стал лучшим игроком и бомбардиром Лиги 1 в прошлом сезоне.