Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арены» (Веризон-центр) в Вашингтоне и закончилась ос счетом 101:122 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 27 очков за игру.

У «Орландо» самым результативным стал разыгрывающий Ди Джей Огастин, немного недобравший до дабл-дабла с 29 очками и 9 результативными передачами. Его одноклубник — черногорский центровой Никола Вучевич, оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 12 подборами.

Отметим, этой победой «Орландо» прервал свою серию из двух подряд поражений. Для «Вашингтона» это пятое поражение в последних семи матчах текущего сезона НБА.