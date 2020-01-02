Даллас, США, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду открытого стадиона «Коттон Боул» в Далласе в рамках «Зимней классики» НХЛ и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе «Далласа» голами отметились Блейк Комо (39-я минута), Маттиас Янмарк (41-я в большинстве) российский форвард Александр Радулов (46-я в большинстве) и Андрей Секера (47-я).

У «Нэшвилла» шайбы забили Мэтт Дюшен (6-я при игре 5×3) и Данте Фаббро (8-я в большинстве).

Также на 9-й минуте игры ещё один российский форвард «Далласа» — Денис Гурьянов, не смог реализовать буллит.

Отметим, по итогам матча в активе «Далласа» 50 очков, что позволяет клубу занимать третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 42 очка и одиннадцатое место там же.