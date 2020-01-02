Лондон, , 07:11 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Арсенал» уверенно обыграл команду «Манчестер Юнайтед» в матче двадцать первого тура английской Премьер-лиги) АПЛ.

Игра проходила на поле стадиона «Эмирэйтес» в Лондоне и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл нападающий «Арсенала» Николя Пепе из Кот-д'Ивуар, отличившийся уже на 8-й минуте встречи. Второй мяч записал на свой счет греческий защитник гостей Сократис Папастатопулос, он забил его на 42-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча в активе «Арсенала», одержавшего первую победу дома с октября, 27 очков, что позволяет клубу находиться на десятой строчке турнирной таблицы АПЛ. У «МЮ» 31 очко и пятое место.