Больцано, Италия, , 16:11 — REGNUM Российский лыжник Андрей Большунов стал первым на дистанции 15 км классическим стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски», проходящем в Тоблахе (Италия).

Победный результат Большунова составил 38 минут 14,9 секунды.

Второе место занял ещё один российский лыжник — Сергей Устюгов, чьё отставание от лидера составило + 13,7 секунды. Третье место выиграл финский лыжник Ийво Нисканен, прошедший дистанцию на +24,8 секунды медленнее победителя.

Девятое место занял ещё один представитель России — Иван Якимушкин с отставанием +55,9 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в гонке преследования на дистанции 10 км классическим стилем, проходившей в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).