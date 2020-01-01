Лозанна, Швейцария, , 15:41 — REGNUM Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира. Об этом говорится 1 января в обнародованном обращении главы МОК Томаса Баха, которое опубликовано на официальном сайте организации.

«Мы решительно против растущей политизации спорта, потому что иначе мы не сможем выполнить нашу миссию по объединению мира», — приводит слова Баха ТАСС.

Также он напомнил, что Олимпийское движение сможет провести общемировую миссию по спасении мира, только если Игры будут стоять выше чьих-либо политических интересов, а глобальная солидарность будет достигнута только в случае политической нейтральности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 января 2020 года обновился и стал действительным список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).