Лондон, , 15:38 — REGNUM Футбольный лондонский клуб «Челси» по итогам игрового сезона 2018/19 получил убыток в $128 млн. Об этом 1 января сообщает Associated Press.

По данным издания, в команде такой отрицательный финансовый итог считают связанным с неучастием «Челси» в минувшем сезоне в турнире Лиги чемпионов, с затратами, которые произошли из-за смены клубом главного тренера и крупными трансферными затратам.

Так на трансфер испанского голкипера Кепы Аррисабалаги клуб потратил $89 млн, на американского защитника Кристиана Пулишича $71 млн, а на полузащитников авторского Матео Ковачича и бразильского Жоржиньо $50 млн и $63 млн соответственно.

При этом уточняется, что доход клуба в минувшем году составил $82 млн.

Отметим, в минувшем сезоне «Челси» финишировал третьим в английском чемпионате и выиграл в Лиге Европы. В настоящее время команда располагается на четвертом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги.