Лондон, , 15:36 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» намеревается получить в свой состав нападающего московской команды ЦСКА Фёдора Чалова. Об этом 1 января сообщает Express.

По данным издания, руководство клуба из Лондона готово заплатить за 21-летнего футболиста £ 20 млн (€ 23,6 млн).

Также сообщается, что главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает одной из приоритетных задач усиление атакующий линии в зимнее трансферное окно и потому ранее СМИ писали об интересе клуба к нападающим «РБ Лейпциг» Тимо Вернеру и «Лиона» Мусса Дембеле. Однако данные игроки вряд ли смогут покинуть свои клубы в разгар сезона и потому Чалов рассматривается как запасной вариант.

Отметим, в нынешнем сезоне Федор Чалов сыграл за ЦСКА в 19 матчах и отметился в них 5 голами и 3 результативными передачами.