Больцано, Италия, , 15:33 — REGNUM Российская лыжница Наталья Непряева заняла четвёртое место в гонке преследования на дистанции 10 км классическим стилем, проходившей в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).

Победительницей гонки стала представительница Норвегии Ингвильд Эстберг, которая финишировала с результатом 26 минут 51,5 секунды. Второе и третье место также заняли норвежские лыжницы Тереза Йохауг со временем +0,4 секунды ко времени лидера и Хейди Венг +27,2 секунды, соответственно.

Российская лыжница уступила победительнице +27,3 секунды и поэтому обладательница третьего места на пьедестале был определена с помощью фотофиниша.

Остальные российские лыжницы не вошли в десятку лучших.

Отметим, позднее на гонке «Тур де Ски» будет проводиться мужская гонка преследования.