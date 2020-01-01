Мадрид, , 14:21 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» подбирает варианты для усиления своей атакующей линии и в качестве одной из кандидатур рассматривает сенегальского полузащитника команды «Ливерпуль» Садио Мане. Об этом 1 января сообщает Le10sport.com.

По данным источника, недавно руководство мадридского клуба провело встречу представителями 27-летнего футболиста.

Также, как утверждает источник, с игроком уже пообщался главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Отметим, Садио Мане играет в «Ливерпуле» с 2016 года, он сыграл за клуб в 150 матчах и отметился в них 73 мячами и 33 результативными передачами.