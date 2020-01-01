Манчестер, Великобритания, , 14:14 — REGNUM Агент французского полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы Мино Райола обрушился с критикой на руководство нынешней команды своего подопечного. Он заявил об этом в интервью La Repubblica.

«Проблема Погба — «Манчестер Юнайтед». Это клуб, оторванный от реальности и без спортивного проекта. Я бы никого не привел туда, они погубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини», — заявил Райола.

Также он добавил, что, по его мнению, Полю Погбе нужны такие команда и клуб, каким до перехода его подопечного был туринский «Ювентус».

Отметим, Поль Погба перешёл в состав «МЮ» в 2016 году, сумма трансфера за него тогда составила €105 млн.