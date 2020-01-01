Торонто, Канада, , 14:19 — REGNUM Российского нападающего хоккейного клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина признали третьей звездой матча с командой «Эдмонтон Ойлерз».

Панарин набрал 4 (шайба + 3 результативные передачи) очка за игру, за что и стал третьей звездой матча.

Первой звездой матча был признан нападающий «Ойлерз» Джеймс Нил, который сделал хет-трик и записал на свой счет одну результативную передачу, набрав этим 4 очка.

Второй звездой матча признали ещё одного нападающего «Рейнджерс» Райана Ньюджента-Хопкинса, который также забил в матче гол и сделал ещё три результативные передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл команде «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:5.