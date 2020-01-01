Токио, , 14:11 — REGNUM Футбольный клуб «Виссел Кобе» обыграл команду «Касима Антле» в финальном матче японского футбольного Кубка.

Игра проходила на поле стадиона «Japan National Stadium» в Токио и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Виссел Кобе».

Голом в матче отметился форвард Нориаки Фудзимото (18-я минута).

У «Касима Антле» мяч забил защитник «Касимы Антлерс» Томоя Инукаи, отправивший мяч в собственные ворота (38-я).

Отметим, в составе «Виссел Кобе» играют чемпионы мира 2010 года в составе сборной Испании по футболу Андрес Иньеста и Давид Вилья, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски.

Также отметим, это первый в истории кубок японского чемпионата завоёванный «Виссел Кобе».