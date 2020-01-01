Москва, , 14:00 — REGNUM С 1 января 2020 года обновился и стал действительным список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме этого, произошли изменения для получения разрешения для терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний. Об этом 1 января рассказала замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

«Было добавлено положение о возможности подачи ретроактивных запросов на терапевтическое использование», — приводит ТАСС слова Пахноцкой, которая также рассказала, что это было сделано для избавления антидопинговых организаций от необходимости рассматривать запросы на терапевтическое использование, которые по своей сути не нужны.

Кроме этого, она рассказала, что к теперь разрешено использовать запрещенные субстанции или запрещенный метод в случае необходимости для лечения диагностированного заболевания, которое подтверждено соответствующими клиническими доказательствами.

Помимо этого, что из списка запрещённых веществ был удалён аргон и добавлен туда октодрин (1,5-диметилгексиламин), недавно обнаруженной экспертами WADA в некоторых биологических добавках, и левометадон, относящийся к наркосодержащим оптическим изомерам.

И ещё в новом списке указано, что все природные и синтетические каннабиноиды теперь запрещены и это включает в себя любые препараты из каннабиса или любого синтетического каннабиноида.

При этом в программе мониторинга WADA оставлены бетимил и фенилэфрин и ещё под пристальное внимание экспертов попал экдистерон, активно использующийся в настоящее время российскими спортсменами. Также не исключается возможность того, что с 2021 года экдистерон будет запрещен и повторит судьбу мельдония.